В мире: Как “файлы Пандоры” способны помочь России

Политологи всего мира теряются в догадках – кто и зачем выплеснул «офшорное информационное цунами», гигантский набор записей, разоблачающий тысячи политиков и бизнесменов. Кого сильнее всего затронул этот скандал, кто стоит за этой серией разоблачений – и почему РФ от происходящего только выигрывает?

«Офшорное информационное цунами». Именно так Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) назвал свою публикацию почти 12 млн финансовых записей объемом 2,94 терабайта, которые утекли из 14 компаний, предоставляющих влиятельным мира сего возможность уводить свои счета в офшоры. То есть, проще говоря, уводить их от налогов и помогать отмывать средства, полученные незаконным путем.

Список Пандоры

В обществе же эти документы уже получили название «файлы Пандоры», поскольку они открывали самый настоящий ящик Пандоры, из которого в мировое информационное пространство пришли современные «болезни и смерть» в виде имиджевых проблем для тех, чьи имена были в опубликованных документах. И речь идет не только о деятелях шоу-биза (Шакира, Клаудиа Шиффер), музыкантах (Элтон Джон), спортсменах (футболист ПСЖ Анхель ди Мария), бандитах и представителях деловых кругов – среди фигурантов более 300 политических деятелей из 90 стран мира.

А поскольку основная масса документов касалась офшорных делишек, совершенных в период с 1996 по 2020 год, то большая часть этих политиков и государственных деятелей до сих пор управляют своими странами. Среди них, например, король Иордании Абдалла II, чешский премьер Андрей Бабиш, президенты Кении, Украины, Габона, Эквадора и т. д. Из тех, кто уже ушел в отставку, самой известной личностью является бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр – согласно утечке, политик при помощи офшоров смог обмануть государство почти на 400 тыс. долларов (которые господин Блэр должен был заплатить в качестве налогов за покупку дома стоимостью более 8 млн долларов).

Неудивительно, что публикация документов вызвала целую серию скандалов. Фигуранты, упомянутые в файлах, наперебой отрицают свою вину (с аргументами из серии «это все вранье» или «это все было законно»). Их позиции понятны, ведь в ряде стран Запада за налоговые преступления вполне можно присесть, есть многочисленные примеры.

Позиции же правительств разделились. Так, например, премьер-министр Пакистана Имран Хан (имя которого в утечке не упоминалось) заявил, что его страна начнет расследование против каждого своего гражданина, упомянутого в «файлах Пандоры». Президент США Джозеф Байден сказал, что его администрация будет анализировать содержание файлов (как будто она не знала об этом содержании до публикации) и лишь потом сделает вывод. Российские же власти (а в «файлах Пандоры» оказался ряд отечественных олигархов) пояснили, что у них нет оснований доверять изложенным в этих файлах данным.

Внимание, накрутка рейтинга – или просто деньги?

Ответом Москвы можно, конечно, возмущаться – но если хорошо подумать, то с ним сложно не согласиться. Ведь доверять опубликованным документам нужно лишь тогда, когда есть четкое понимание, откуда они пришли, зачем их опубликовали, а также кому это было нужно. И на сегодняшний день такого понимания нет.

В альтруистичности источника (передавшего ICIJ документы) сомневаться сложно. Судя по всему, это был хакер или хакерская группировка, которые в рамках исповедуемой ими идеологии – или даже религии – считают себя борцами за добро, справедливость и правду. Собственно, на этой концепции и была построена деятельность WikiLeaks. Однако в чем был интерес ICIJ (чья деятельность, на минуточку, финансируется Джорджем Соросом) брать эти документы, обрабатывать их вместе с журналистами ведущих западных изданий, а потом публиковать?

Версий несколько. Первая – это информационный шум, целью которого является отвлечение внимания ангажированной общественности от по-настоящему серьезных и опасных процессов.

«США опозорились в Афганистане. Теперь они формируют в Тихоокеанском регионе ряд военных союзов. Им необходим отвлекающий маневр, шум в другом месте. Это расчет, что все займутся обсуждением и смакованием подобной новости. За этим шумом Вашингтон попытается скрыть важные для мирового сообщества события. Например, разрушение института ООН, подмена его так называемым саммитом демократии и формирование военных коалиций как нечто противостоящее международной организации, созданной для поддержания и укрепления международного мира и безопасности», – уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ради такого, по всей видимости, не грех слить бывших и действующих политиков из третьих стран, пусть даже союзных.

При этом американских политиков – особенно тех, на которых зиждется американская система – на первый взгляд, в файлах Пандоры нет. По предварительным данным, нет ни упоминаний семейных компаний Джозефа Байдена, ни бизнеса спикера палаты представителей Нэнси Пэлоси, ни фамильных проектов других уважаемых государственных деятелей США.

Вариант второй – это условная стратегия «Аль-Джазиры». Напомним, что данный телеканал был создан эмиром Катара и в течение ряда лет создавал себе репутацию самого профессионального и объективного СМИ на Ближнем Востоке. Этот репутационный рост стоил эмиру больших денег (работали в Аль-Джазире суперпрофессионалы), а также ссор и скандалов с соседями (которым не нравилось, что журналисты «Аль-Джазиры» смели критиковать их режимы), однако в итоге вложения окупились сторицей. Во время Арабской весны журналисты «Аль-Джазиры» фабриковали данные (например, относительно погромов в Египте или штурма Триполи в Ливии) и тем самым управляли мировой информационной средой – ведь этим данным аудитория, привыкшая к профессионализму канала, верила по умолчанию.

Точно так же и сейчас «файлы Пандоры» могут являться определенной жертвой, направленной на создание атмосферы абсолютного доверия по отношению к любому информационному продукту, который ICIJ опубликует после нее (в том числе, возможно, и сиквелу данных файлов). Продукту, который будет построен на лжи – но на плечах «файлов Пандоры» сможет дотянуться до умов и сердец населения мира.

Вариант третий – это просто бизнес господина Сороса.

Имея доступ к именам, которые будут опубликованы, Сорос мог либо договориться с нужными людьми об исключении имен или снижении объема украденных средств, либо заработать на предсказуемых событиях (напомним, что господин Сорос известен своим умением извлекать деньги из управляемого хаоса). Так, у чешского премьера Андрея Бабиша (который, согласно «файлам Пандоры», увел через офшоры 22 миллиона долларов) через несколько дней парламентские выборы. Оппозиция уже говорит о том, что политик принят в «узкий круг чешских феодалов», и не исключено, что новоиспеченный феодал в итоге выборы проиграет.

Изгнание из рая

Впрочем, не исключено, что от «файлов Пандоры» будет какая-то польза и для всего мира. И дело тут не только в изобличении лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, но и о изобличении порочной системы как таковой. Эксперты говорят о том, что, по некоторым данным, сейчас в офшорах расположено до 10% всей мировой экономики. «Это целый мир, теневая экономика о которой мы не знаем и которая обогащает людей, которые и без того уже богаты», – говорит директор ICIJ Джерард Райл. Фактически рай для преступников всех мастей.

Да, так было не всегда. Раньше офшоры были не просто законным, но и полезным инструментом для развития ряда стран. «Офшор – юрисдикция, где зарегистрированные компании имеют два преимущества: это минимальное налогообложение и сохранение в тайне информации о владельцах компании. Это делают для привлечения капитала в целях развития определенной территории. Деньги, которые хранятся в стране, предоставляющей офшор, дают работу местным жителям. Как правило, суммы помещаются в местных банках, которые получают за это определенную плату. Офшорные банки аккумулируют средства и ссужают их банкам, занимающихся кредитами», – говорит российский экономист Никита Кричевский.

Проблема в том, что сейчас занимаются этим не только мелкие страны, нуждающиеся в источнике дохода, но и весьма богатые государства. Великобритания (как пылесос втягивающая миллиарды долларов от различных олигархов и преступных организаций), а также США, где в целом ряде штатов (даже не островов, а именно штатов) создаются офшорные зоны. «Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза (в «файлах Пандоры» – прим. ВЗГЛЯД), это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной. Это, конечно же, Соединенные Штаты. Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия – как и ряд других государств – последовательно стремится проводить кампанию по деофшоризации экономики. Делать это крайне непросто – не только из-за сопротивления отечественных олигархов, но и из-за нежелания стран, на территории которых находятся офшоры, лишаться прибыльного бизнеса (см. Великобританию и США). Соответственно, публикация «файлов Пандоры» добавляет Москве аргументов в ее борьбе, а также помогает создать нужный для этой борьбы информационный фон.

Таков уж характер любого цунами. Оно сносит не только то, что нужно его инициаторам, но и все, до чего дотянется. В данном случае и самих инициаторов.

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