 

Экс-помощница Трампа объяснила подозрения относительно переводчицы Путина

04.10.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента РФ Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США.

Хилл поддержала версию о том, что Путин выбрал «привлекательную брюнетку», якобы желая отвлечь Трампа: «Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу».

Хилл полагает, что «отчасти» это связано с решением Трампа «пригласить Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве», саму Хилли «другую переводчицу – тоже женщину», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

При этом Хилл подтвердила, что россиянка, в которой опознали сотрудницу департамента лингвистического обеспечения МИДа Дарью Боярскую, оказалась «отличной переводчицей». Однако, по словам американки, «это было явно призвано привлечь внимание». По ее словам, Путин «сделал на этом большой акцент, по сути представив президента Трампа переводчице, чего он обычно не делает».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / Италия пожертвует Рождеством — семейный праздник многие проведут в одиночестве

24.04 / Путин ввел ограничения в отношении диппредставительств “недружественных стран” в РФ

26.10 / Ефремов выразил готовность возместить потери компании, чья машина попала в ДТП

26.11 / Автоматическая установка драйверов на Windows 10 прекратится

15.05 / Аваков о новых санкциях СНБО: Влияние “воров в законе” – прямая угроза нацбезопасности

30.04 / Санду захотела посетить Россию

08.04 / В Минздраве объяснили заинтересованность Германии в российской вакцине против COVID-19

18.07 / ПНС в письменной форме пообещали освободить задержанных в Ливии россиян

19.09 / Франция раскритиковала стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе

20.04 / Шизофрению предлагают лечить с помощью пищевой добавки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика