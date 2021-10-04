Экс-помощница Трампа объяснила подозрения относительно переводчицы Путина

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента РФ Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США.

Хилл поддержала версию о том, что Путин выбрал «привлекательную брюнетку», якобы желая отвлечь Трампа: «Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу».

Хилл полагает, что «отчасти» это связано с решением Трампа «пригласить Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве», саму Хилли «другую переводчицу – тоже женщину», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

При этом Хилл подтвердила, что россиянка, в которой опознали сотрудницу департамента лингвистического обеспечения МИДа Дарью Боярскую, оказалась «отличной переводчицей». Однако, по словам американки, «это было явно призвано привлечь внимание». По ее словам, Путин «сделал на этом большой акцент, по сути представив президента Трампа переводчице, чего он обычно не делает».