В РФ создадут фонд для разработчиков софта с открытым кодом

В новом российском фонде хотят объединить усилия разных разработчиков софта с открытым кодом, а также обеспечить для них надлежащую финансовую поддержку.

По словам экспертов, участниками фонда должны стать такие крупные организации, как ВТБ и «Яндекс». Однако в стране также работают множество других более мелких разработчиков программного обеспечения, которым не хватает средств, чтобы быстро достигать поставленных целей.

Сейчас подобные фонду работают уже в других высокотехнологических странах, таких как Китай или Соединенные Штаты, поясняют специалисты. Там они доказали, что могут положительно влиять на развитие ИТ-отрасли. РФ должна пойти тем же путем, утверждают эксперты.