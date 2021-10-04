 

В РФ создадут фонд для разработчиков софта с открытым кодом

04.10.2021, 22:30, Новости дня
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В новом российском фонде хотят объединить усилия разных разработчиков софта с открытым кодом, а также обеспечить для них надлежащую финансовую поддержку.

По словам экспертов, участниками фонда должны стать такие крупные организации, как ВТБ и «Яндекс». Однако в стране также работают множество других более мелких разработчиков программного обеспечения, которым не хватает средств, чтобы быстро достигать поставленных целей.

Сейчас подобные фонду работают уже в других высокотехнологических странах, таких как Китай или Соединенные Штаты, поясняют специалисты. Там они доказали, что могут положительно влиять на развитие ИТ-отрасли. РФ должна пойти тем же путем, утверждают эксперты.



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