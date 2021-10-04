Почему дочь Юрия Мороза и Марины Левтовой не могла смириться с новым браком отца

Сегодня имя известного режиссера Юрия Мороза все чаще упоминается в связи с именами его любимых женщин, двух замечательных актрис: Дарьи Мороз и Виктории Исаковой. Они когда-то были лучшими подругами. Причиной раздора стал их самый любимый мужчина – Юрий Мороз. Для Дарьи – отец, Для Виктории – муж.

Актер, режиссер Юрий Мороз

Юрий Мороз хорошо известен российскому зрителю как актер, сценарист и кинорежиссер. Родился на Донбассе, окончил Школу-студию МХАТ, после окончания учебы играл на подмостках знаменитого «Ленкома», снимался в кино. Советские зрители запомнили его в телевизионной дилогии «В начале славных дел» и «Юность Петра».

Но известность ему принес фильм «Принцесса цирка». Его актерская карьера развивалась стремительно. Он был молодым, полным сил и планов снимать свои фильмы. В 1988 году он оканчивает режиссерский факультет ВГИКа.

Режиссерским успехом стали 3 сезона телесериала «Каменская». Он был первым режиссером, выведшим сериал на новый качественный уровень.

Юрий Мороз и его первая жена Марина Левтова

С будущей женой известной актрисой Мариной Левтовой он познакомился на съемочной площадке своего первого фильма. Через некоторое время они поженились, а в 1983 г. у них родилась дочка Дашенька. Статный и красивый Юрий Мороз и хрупкая Марина Левтова считались одной из самых крепких актерских пар. Они прожили вместе 20 лет, пока гибель Марины не осиротила двух близких людей: мужа и дочь.

Трагедия на даче

Зимой 2000 года супруги задумали отпраздновать первую сыгранную дочерью роль. С друзьями они выехали на дачу, где решили покататься на снегоходах. В одной машине были Марина с Дашей, за рулем – водитель. Снегоход перевернулся, и Марина погибла. Даша и водитель получили переломы.

Гибель жены и матери была настолько неожиданной, что Даша и Юрий долго не могли в это поверить и смириться с потерей. Девочка и ее отец переживали горе каждый по-своему. Это в какой-то момент отдалило их друг от друга. Дарье было всего 16 лет. Она по сути еще девочка, для которой мама была очень близким и родным человеком.

Только по прошествии многих лет Дарья вспоминала, что ее воспитанием всегда занималась мама. Отец и дочь любили друг друга, но между ними всегда стояла мама. А когда ее не стало, то девочка постоянно сталкивалась с отцом по разным вопросам. Как выяснилось, они совершенно не знали друг друга. Поведение девушки было ужасным. Она считает, что была настоящим чудовищем, протестуя против всего мира. Когда она вспоминает это, ей становится стыдно.

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Второй брак с Викторией Исаковой

Через два года после гибели супруги Юрий Мороз решил жениться во второй раз. Причем его избранницей стала подруга дочери Виктория Исакова, которая была старше ее на 7 лет. Знакомя Викторию с отцом, Дарья даже представить не могла, чем может для нее обернуться это знакомство. Они долгое время не могли поделить Юрия Мороза.

Знакомство и бурный роман

Уезжая ненадолго в командировку, Дарья попросила Викторию, чтобы та присмотрела за ее отцом, который стал после смерти жены настоящим затворником. Ей с детской наивностью хотелось, чтобы Виктория иногда приглашала его прогуляться, даже не думая о том, что между двумя близкими ей людьми может вспыхнуть взаимная симпатия, которая перерастет в любовь.

Поначалу Юрий и Виктория старались скрывать свои чувства от Даши, но долго это продолжаться не могло. После того как Дарья узнала об их отношениях и о том, что они собрались пожениться, она со всей присущей ей импульсивностью стала считать, что отец предал память матери, а ее подруга решила воспользоваться известностью отца, чтобы добиться успеха в профессии.

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Это стало для нее настоящим потрясением. Между бывшими подругами вспыхнула настоящая война, которая продлилась годы. Девушка просто не могла понять, что Виктория полюбила красивого и успешного мужчину, который всегда был для Дарьи любимым отцом и собственностью.

Между двух огней

Тяжелее всего пришлось в этой ситуации Юрию Морозу, который всеми силами старался примирить двух любимых женщин: организовывал «случайные» встречи, снимал их в своем фильме. Нет, конечно, на людях две его женщины вели себя достаточно пристойно. Никаких выяснений отношений, публичных скандалов, но они не могли быть, как прежде, подругами.

Жизнь многому учит и расставляет свои акценты. После того как Дарья вышла замуж и родила дочь Анну, она поняла, что значат семейные ценности. Человек не может все время цепляться за старое, каким бы оно дорогим для него ни было. Жизнь не стоит на месте. Теперь они чаще стали встречаться, ходить в гости на семейные праздники. Ведь человек с годами становится мудрее.