 

Суд в Чернигове арестовал подозреваемых в убийстве полицейского

04.10.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд взял пятерых фигурантов дела под стражу. 

Четырех из них подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Еще одному сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с насилием или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса).

В полиции сообщали, что одному подозреваемому в убийстве 16 лет, двум – по 17, еще одному – 18. Подозреваемому в грабеже – 32 года.

Контекст:

Ночью 2 октября неизвестные нанесли телесные повреждения двум полицейским, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу. Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана. В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде.

Издание “Телеграф” сообщило, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Молодые люди решили отомстить, дождались, пока мужчины выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / В мире: Пророссийские украинцы вышли в лидеры

04.05 / Лукашенко пообещал европейцам проблемы в связи с санкциями против Беларуси

03.01 / В Иране повесили трех человек по обвинению в терроризме и убийствах

25.09 / Появились сообщения о крушении военного самолета под Харьковом

04.05 / Умер дрессировщик Михаил Багдасаров

12.09 / В Украине за сутки подтвердили 2196 случаев COVID-19

11.03 / Платёжный сервис PayPal покупает криптовалютный стартап

24.03 / Brabus представило уникальный кабриолет Smart за 4 млн рублей

13.01 / “Не хочется делиться”. Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем

15.08 / Блокирование одного фермента способно улучшить физические показатели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика