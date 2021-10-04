Суд в Чернигове арестовал подозреваемых в убийстве полицейского

Суд взял пятерых фигурантов дела под стражу.

Четырех из них подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Еще одному сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с насилием или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса).

В полиции сообщали, что одному подозреваемому в убийстве 16 лет, двум – по 17, еще одному – 18. Подозреваемому в грабеже – 32 года.

Контекст:

Ночью 2 октября неизвестные нанесли телесные повреждения двум полицейским, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу. Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана. В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде.

Издание “Телеграф” сообщило, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Молодые люди решили отомстить, дождались, пока мужчины выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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