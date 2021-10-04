 

Акции Facebook упали, Twitter потроллил конкурента из-за сбоя

04.10.2021, 21:50, Новости дня
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Падение акций произошло после того, как экс-менеджер компании Фрэнсис Хауген в интервью программе 60 Minutes, вышедшем в эфир на канале CBS News 3 октября, обвинила Facebook в том, что соцсеть ставит “прибыль выше безопасности” пользователей, отмечает Bloomberg. 

Как сообщает MarketWatch, в ходе торгов акции падали на 6%, до $323, что стало худшим показателем с октября 2020 года (тогда падение составляло 6,3%). После этого, как видно на графике Yahoo Finance, стоимость акций немного выросла, сейчас они торгуются на уровне $325 за штуку. 

Кроме того, сегодня вечером произошел глобальный сбой в работе трех продуктов компании – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы недоступны с 18.45 по киевскому времени. 

Twitter продолжает работать. Сервис микроблогов после сообщений о сбое в Facebook протроллил конкурента – в официальном аккаунте Twitter появилось сообщение с текстом: “Здравствуйте буквально все”. 

hello literally everyone

— Twitter (@Twitter) October 4, 2021

На твит отреагировал McDonald’s, предложив сделать заказ, Twitter ответил: “59,6 млн наггетсов для моих друзей”. 

59.6 million nuggets for my friends

— Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Twitter-аккаунт WhatsApp отреагировал приветствием…

* hello!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

…страница стриминговой платформы Netflix – мемом.

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC

— Netflix (@netflix) October 4, 2021

Instagram пожелал “хорошего понедельника”. 

Hi and happy Monday * ‍ *

— Instagram (@instagram) October 4, 2021

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число активных пользователей превысило 3 млрд.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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