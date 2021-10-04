Акции Facebook упали, Twitter потроллил конкурента из-за сбоя
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Падение акций произошло после того, как экс-менеджер компании Фрэнсис Хауген в интервью программе 60 Minutes, вышедшем в эфир на канале CBS News 3 октября, обвинила Facebook в том, что соцсеть ставит “прибыль выше безопасности” пользователей, отмечает Bloomberg.
Как сообщает MarketWatch, в ходе торгов акции падали на 6%, до $323, что стало худшим показателем с октября 2020 года (тогда падение составляло 6,3%). После этого, как видно на графике Yahoo Finance, стоимость акций немного выросла, сейчас они торгуются на уровне $325 за штуку.
Кроме того, сегодня вечером произошел глобальный сбой в работе трех продуктов компании – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы недоступны с 18.45 по киевскому времени.
Twitter продолжает работать. Сервис микроблогов после сообщений о сбое в Facebook протроллил конкурента – в официальном аккаунте Twitter появилось сообщение с текстом: “Здравствуйте буквально все”.
hello literally everyone
— Twitter (@Twitter) October 4, 2021
На твит отреагировал McDonald’s, предложив сделать заказ, Twitter ответил: “59,6 млн наггетсов для моих друзей”.
59.6 million nuggets for my friends
— Twitter (@Twitter) October 4, 2021
Twitter-аккаунт WhatsApp отреагировал приветствием…
* hello!
— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021
…страница стриминговой платформы Netflix – мемом.
When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC
— Netflix (@netflix) October 4, 2021
Instagram пожелал “хорошего понедельника”.
Hi and happy Monday * *
— Instagram (@instagram) October 4, 2021
Контекст:
Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число активных пользователей превысило 3 млрд.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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