 

В больнице рассказали о состоянии избитого в Чернигове полицейского

04.10.2021, 21:50, Новости дня
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У пострадавшего забойные раны лица, головы и сотрясение головного мозга. Врач сообщил, что состояние полицейского удовлетворительное.

Контекст:

Ночью 2 октября неизвестные нанесли телесные повреждения двум полицейским, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу. Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана. В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде.

Издание “Телеграф” сообщило, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Молодые люди решили отомстить, дождались, пока мужчины выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.

4 октября суд взял под стражу пятерых фигуратов дела. Четверых из них подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Еще одному сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с насилием или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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