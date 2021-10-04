 

США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили

04.10.2021, 21:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что власти Грузии должны соблюдать права находящегося под арестом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека», – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток.

Напомним, Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси и отправили политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.



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