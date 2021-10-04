 

Участники Сибирского астрономического форума обсудили проблемы изучения дальнего космоса

04.10.2021, 21:36, Новости дня
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О научных исследованиях космического пространства, перспективах освоения Марса и других важных вопросах говорили во время «СибАстро». Такое название носит Сибирский астрономический форум, в котором приняли участия четыреста человек.

Во время мероприятия выступили ведущие ученые из РФ, такие как доктор физико-математических наук Б.Штерн, директор астрономической обсерватории Иркутского университета С.Язев, летчик-космонавт А.Лазуткин, популяризатор астрономии И.Тирский и другие. Но также в аудитории присутствовали 16 групп школьников.

По мнению организаторов, достижения современной науки должны не только служить развитию общества, но и становиться ориентиром для подрастающего поколения. Тем более что РФ есть чем гордиться.



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