Участники Сибирского астрономического форума обсудили проблемы изучения дальнего космоса

О научных исследованиях космического пространства, перспективах освоения Марса и других важных вопросах говорили во время «СибАстро». Такое название носит Сибирский астрономический форум, в котором приняли участия четыреста человек.

Во время мероприятия выступили ведущие ученые из РФ, такие как доктор физико-математических наук Б.Штерн, директор астрономической обсерватории Иркутского университета С.Язев, летчик-космонавт А.Лазуткин, популяризатор астрономии И.Тирский и другие. Но также в аудитории присутствовали 16 групп школьников.

По мнению организаторов, достижения современной науки должны не только служить развитию общества, но и становиться ориентиром для подрастающего поколения. Тем более что РФ есть чем гордиться.