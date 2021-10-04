 

Попытка замаскировать преступления НАТО и США: Виктор Литовкин оценил отчет ООН по Ливии

04.10.2021, 21:26, Разное
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Представят доклад в четверг в Женеве, но о некоторых его деталях сообщили прессе. Известно, что в нем упоминаются вооруженные группировки, Ливийская национальная армия, а также «ЧВК Вагнера».

«Расследование показало, что стороны конфликта нарушили международное гуманитарное право и могли совершить военные преступления», – говорится в отчете миссии ООН.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, подобные отчеты ООН выпускает с целью скрыть правду или защитить чьи-либо интересы.

«Когда создаются подобные доклады, что это значит, что кто-то пытается скрыть преступления, которые совершили НАТО и США. Они убили Каддафи, разгромили страну и создали там хаос, который Европа расхлебывает до сих пор. Если русские и были в Ливии, то не они сыграли там главную роль», – заявил военный обозреватель.

Литовкин уверен, что ООН подготовила этот документ, чтобы оправдать перед мировым сообществом преступления, совершенные против ливийского народа. Запад устранил Каддафи из-за его несгибаемой позиции, основанной на защите интересов Ливии:

«Это попытка замаскировать преступление против Ливии, против человечества, которое совершили НАТО и США. Им просто не нравился Каддафи, так как не склонял перед ними голову».

Вооруженный конфликт в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи в результате агрессии коалиции, возглавляемой США. Масштабные боевые действия в Ливии были приостановлены в прошлом году. Стороны противостояния договорились о прекращении огня. В декабре планируется провести президентские выборы.



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