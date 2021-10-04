 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Если бы Путин прикурил от свечи в храме архимандрита Тихона, тот бы сказал: “Так и надо делать. Потому что вы президент”. Путину это жутко нравится

04.10.2021, 20:56, Новости дня
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Пугачев опроверг, что архимандрит Тихон является духовником Путина. При этом он подтвердил, что познакомил президента РФ со священнослужителем.

“Ну а как бы он с ним познакомился? На улице, что ли? Естественно, я. Ну там никакого специального знакомства: он был обычным архимандритом в обычном монастыре. Просто я часто приходил туда на службы. Я с ним дружил, он очень хороший”, – заявил Пугачев.

По его словам, Шевкунов “очень креативный”, закончил Институт кинематографии, режиссер.

“Он православный человек в прямом смысле. Он восемь лет был послушником в монастыре, решал, идти или нет, принимать или не принимать постриг. То есть он абсолютно осознанно после ВГИК пришел в какую-то деревню и коровам хвосты крутил в прямом смысле. Потом его в Москву забрал покойный митрополит… Он у него уже занимался киносъемкой. Такое послушание у него было. В принципе, так он пришел в церковь. Но он хороший человек, он очень талантливый, очень креативный. Но очень слабый”, – считает Пугачев.

При этом, по его мнению, Путину Шевкунов понравился “именно своей слабостью и креативностью”.

“То есть он не спорил ни по какому поводу. Если бы Путин прикурил от свечи в его храме, он бы сказал: “Замечательно. Так и надо делать. Потому что вы президент”. Он в этом смысле слабый человек. А Путину это жутко нравится”, – отметил бизнесмен.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Священноархимандрита Тихона стали называть духовником Путина после документального фильма телеканала “Дождь”, который вышел в ноябре 2017 года. По данным телеканала, у иерарха сложились дружеские отношения с представителями российской бизнес-элиты и руководством ФСБ. При этом он якобы конфликтует с патриархом РПЦ Кириллом.

В 2018 году СМИ писали, что митрополит Тихон будет претендовать на пост патриарха.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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