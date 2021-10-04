После пожара в больнице в Белой Церкви умерла пациентка, прокуратура сообщила о начале расследования

Пожар произошел утром в понедельник в гематологическом отделении. Причиной стало короткое замыкание в электрообогревателе в палате на втором этаже, в результате чего загорелся матрас.

“Всех, кто находился в помещении отделения, эвакуировали. Одна из пациенток, 74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, к сожалению, умерла уже на улице”, – говорится в сообщении.

Областная прокуратура сообщила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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