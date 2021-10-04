 

НАПК учтет информацию Pandora Papers при проверке декларации Зеленского

04.10.2021, 20:56, Новости дня
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Он пояснил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности – проверка декларации президента была начата первой в стране, еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября

“Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена”, – отметил Новиков. 

Он уточнил, что первый помощник президента на общественных началах Сергей Шефир не должен подавать декларацию, следовательно, НАПК не может ее проверить. В то же время декларацию председателя СБУ Ивана Баканова, чье имя также фигурирует в расследовании, НАПК проверяет. 

Председатель Нацагентства пояснил, что невнесение в декларацию средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Привлечь к ответственности можно только за неупоминание самих компаний, если они принадлежат чиновникам.

“Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Действия в 2012 году в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК”, – добавил Новиков.

Он отметил также, что пока обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в агентство не поступало.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. 

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается.

Обнародование расследования “Слідства.Інфо” сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования “Офшор 95”. По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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