Учителя рассказали, как им помогают электронные сервисы

Уже сейчас цифровые сервисы становятся незаменимыми помощниками учителей и школьников, в будущем применение компьютерных технологий будет только увеличиваться, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД участники Всемирного конгресса школьных учителей истории. Мероприятие открылось в понедельник в Москве.

«В будущем учителям могут быть полезны практически любые цифровые сервисы. Московская электронная школа уже сейчас самая популярная в столице. Это образовательный портал города. Благодаря видеоконференцсвязи мы можем знакомить аудиторию со своими образовательными сценариями», – говорит директор московской гимназии №45, член президиума Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Михаил Шнейдер.

В понедельник в Москве открылся первый Всемирный конгресс школьных учителей истории. В нем участвуют несколько сотен педагогов со всех континентов, а также ученые и эксперты. Мероприятие продлится до четверга. Круглые столы посвящены в том числе преподаванию истории Второй мировой войны в разных странах. Оправдание фашизма недопустимо, подчеркнул директор Службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В приветствии к участникам конгресса президент РФ Владимир Путин отметил, что изучение истории во многом формирует мировоззрение молодых людей и играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности.

С учетом пандемии многие участники мероприятия делились опытом дистанционного образования. Электронная школа стала виртуальным методическим центром для решения проблем школьного обучения, накоплен хороший опыт, считает Шнейдер. «Есть мобильно-электронное образование, есть Российская электронная школа (РЭШ), рассчитанная на всю страну. На самом деле сейчас огромное количество цифровых ресурсов. Другое дело, что ни учителя, ни методисты пока еще не знают, как это все включать в образовательный процесс. Есть опасения, что общение с детьми станет чисто технологическим», – отметил учитель.

По его словам, во время пандемии стало ясно, что одного дистанционного обучения недостаточно, детям хочется общаться с учителями вживую. Об этом говорили многие докладчики Всемирного конгресса. «В РФ создано очень много цифровых ресурсов, есть огромное количество творческих людей. Цифровым технологиям надо найти место в образовательном процессе, чтобы все это не превращалось в серию интерактивно-цифровых игрушек, потому что в таком случае содержание просто уйдет, и дети будут запоминать только картинки», – уверен Шнейдер.

Учительница из Алтайского края Ирина Зорина рассказала, что в регионе работает «Сетевой регион». «Это не только электронный журнал, там могут формироваться самые различные отчеты. Чтобы освободить учителя от проверки, помогают давно известные всем автоматические Google-формы, где учитель видит общий балл ребенка и его ошибки», – поделилась Зорина.

Учитель похвалила сервис «ЯКласс» для учеников начальной школы. «Там есть проверочные работы, автоматическая проверка и тут же – выставление оценки», – отметила она.

По ее словам, кроме электронных дневников учителя используют соцсети для общения со школьниками. «У меня своя страничка «ВКонтакте», где я публиковала презентации и домашние задания. Но в сельских районах есть семьи, где нет даже компьютеров, не говоря уже интернета, и это большая проблема», – добавила Зорина.

Московский учитель Алексей Кутковой тоже похвалил сервис «ЯКласс». Особенно ему нравятся обучающие видеоролики для дистанционного образования. «У «Электронного дневника» есть преимущества: мгновенная осведомленность родителей об успехах своих детей. Это основное преимущество, плюс сейчас электронный дневник интегрирован с «Московской электронной школой», там есть сценарии уроков: содержание урока плюс задания тому ученику, который не мог присутствовать очно», – отметил Кутковой.