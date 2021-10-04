В «Союзе отцов» объяснили смысл Дня отца

«Россия, которая утвердила День отца, будет дальше укреплять и придерживаться традиционных семейных ценностей. Ладья семьи будет получать от государства поддержку», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Союза отцов» Юрий Соленов. Указ об установлении в РФ Дня отца подписал президент Владимир Путин.

«Мы шли долго – семь лет – к тому, чтобы в РФ появился День отца. В 2014 году «Союз отцов» предложил проект соответствующего закона. И мы в конце концов получили этому подтверждение. Но еще в 2008 году, в преддверии Дня семьи президент озвучил мысль о том, что отцам нужно уделять особое внимание, потому что они непосредственно участвуют в воспитании детей», – говорит исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.

Отец не только обеспечивает семью, но и является для своих детей наставником и воспитателем и «как пример для подражания, формирует модель мужского поведения». «Отец не просто празднует День отца, как красный день календаря. А он просто вовлечен и в этот день он акцентирует внимание на детях. Вся семья проводит этот день вместе и душевно, чтобы сформировать новые традиции», – считает Соленов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей» учредить в стране «День отца», отмечать его будут в третье воскресенье октября.

Глава «Союза отцов» убежден, что День отца не должен превращаться в «мужской» аналог Международного женского дня 8 марта с застольями, поздравлениями и подарками. «Отцовство – настолько тонкая тема, что она никогда не скатится к праздничному застолью. День отца акцентирует внимание общества на семье для того, чтобы огромный потенциал российских мужчин был реализован через отцовство. Это и есть главная изюминка того, что этот день никогда не скатится к застолью», – уверен Соленов.

Тем не менее он признает, что у маркетологов своя накатанная дорога и им выгодно формировать новые потребности у людей, поднимать продажи в праздничные дни. «День отца дал ответ на потребность, которая сформировалась в обществе за целые десятилетия, когда об отцовстве не говорилось. Если материнство было возведено в святость, то отцовство зависло на уровне «стахановщины» и никак к семье не возвращалось. А теперь отцовство напрямую относится к воспитанию детей», – подытожил Соленов.