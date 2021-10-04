Непогода на севере Италии нарушила железнодорожное сообщение

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04.10.2021, 20:51, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ итальянской провинции Савона (северная область Лигурия) за шесть часов выпали рекордные 496 мм осадков, информирует агентство АНСА.

По сведениям телеканала «РАИ-ньюс-24», из-за метеотревоги местами в Лигурии была приостановлена кампания по вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.

Ранее Департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности из-за сильных ливней в Лигурии и в Пьемонте.

Отмечается, что из-за непогоды на некоторых участках линии Савона – Турин было приостановлено движение поездов. Из берегов вышли реки Летимбро и Бормида, причинив серьезный ущерб предприятиям в населенном пункте Альтаре. В Генуе и в провинции Савона власти распорядились закрыть школы.

В минувшее воскресенье около 35 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды. Кроме того, 13 августа почти 30 тыс. человек без электричества остались в Краснодарском крае из-за сильных дождей. Помимо этого, 2 августа ураган оставил без света 90 населенных пунктов в Тверской области.



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