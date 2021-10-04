Российская обсерватория «Спектр-РГ» изучала окрестности черных дыр

Представители Института космических исследований Российской академии наук сообщают об успехах, достигнутых в результате наблюдения за космическим пространством при помощи оборудования обсерватории «Спектр-РГ».

В частности, ученые сумели составить каталог целого ряда событий космического масштаба. Например, тех, которые происходят в районах сверхмассивных черных дыр, где разрушаются целые звездные системы.

Исследователи намерены проверить научную теорию о влиянии так называемых приливных сил, которую астрономы выдвинули несколько десятилетий назад. Такая возможность появилась только сейчас, когда в распоряжении исследователей оказалась современная высокочувствительная техника.