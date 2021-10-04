 

Российская обсерватория «Спектр-РГ» изучала окрестности черных дыр

04.10.2021, 20:44, Новости дня
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Представители Института космических исследований Российской академии наук сообщают об успехах, достигнутых в результате наблюдения за космическим пространством при помощи оборудования обсерватории «Спектр-РГ».

В частности, ученые сумели составить каталог целого ряда событий космического масштаба. Например, тех, которые происходят в районах сверхмассивных черных дыр, где разрушаются целые звездные системы.

Исследователи намерены проверить научную теорию о влиянии так называемых приливных сил, которую астрономы выдвинули несколько десятилетий назад. Такая возможность появилась только сейчас, когда в распоряжении исследователей оказалась современная высокочувствительная техника.



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