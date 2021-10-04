 

Белорусский суд лишил «Комсомольскую правду» ордена Ленина

04.10.2021, 20:31, Разное
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Суд Заводского района Минска принял решение лишить газету «Комсомольская правда» ордена Ленина, которым коллектив издания был награждён в 1930 году:

«Современная «Комсомолка» никакого отношения к СССР не имеет, поэтому наличие у неё главной советской государственной награды давно уже вызывало вопросы. Судом были проанализированы архивные документы, заслушаны свидетели, получены характеристики на редакционную политику «Комсомольской правды» от ведущих экспертов. Всё это позволило сделать вывод, что газета в нынешнем состоянии является изданием скорее антисоветским, многие штатные журналисты регулярно выступают с критикой СССР и социализма. Например, небезызвестный антисоветчик Олег Кашин много лет сотрудничал с «Комсомольской правдой», а Эдвард Чесноков вообще организовал целую кампанию в память о Николая Гумилёве, который в 1921 году был активным участником заговора против советской власти», – заявил пресс-секретарь суда Павел Барановский.

Как нам стало известно, в ближайшее время орден Ленина № 1 («Комсомольская правда» была первым коллективом, получившим награду) будет передан другой организации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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