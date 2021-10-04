Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Из Поти в трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской. Эта квартира также принадлежит Цомая.

Ранее стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.

В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».

Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.