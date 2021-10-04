Клинт Иствуд отсудил 6,1 млн долларов у объявившей о его уходе из кино компании

Клинт Иствуд отсудил 6,1 млн долларов у литовской компании Mediatonas, которая сообщила о якобы уходе актера из кино, информирует газета New York Post.

Иск был подан в феврале 2021 года, в нем сообщается, что сайты Mediatonas распространяли «онлайн-интервью», в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд, поскольку продажа марихуаны предлагает ему «нечто большее», передает РИА «Новости». Уточняется, что речь шла о литовском дистрибьюторе продуктов из марихуаны, на ресурсах компании утверждалось, что Иствуд поддерживают деятельность дистрибьютора.

Окружной суд Калифорнии удовлетворил иск Иствуда и его представителей.

«Занимаясь этим делом,… мистер Иствуд вновь продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, облике и доброй воле», – сообщил адвокат актера Джордан Сасман.

Ранее певица Бритни Спирс в суде добилась отстранения ее отца Джейми Спирса от опеки над собой.