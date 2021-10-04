 

МО опубликовало видео первого пуска «Циркона» из-под воды

04.10.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинобороны РФ опубликовало видео первого запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подлодки «Северодвинск» из подводного положения.

На кадрах видно, как в ночных условиях ракета вырывается из-под воды и улетает за низкую облачность. Видео опубликовано в «ВКонтакте» МО.

В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот РФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной.

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Стрельба произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море.

Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике».



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