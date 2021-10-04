Короткий пиджак на осень: эффектные образы с платьем, длинными бермудами и не только

С начала осени стоит побеспокоиться о том, чтобы образ был не только красивым и стильным, но и также важно чувствовать себя максимально комфортно. Именно поэтому красивый женственный пиджак станет отличным вариантом для прохладного утра. В этом сезоне наряду с моделями оверсайз большой популярностью пользуется короткий блейзер.

Короткие пиджаки в весенне-летних коллекциях играли важную роль, однако в теплое время даже изделия из легких материалов казались достаточно теплыми. Именно поэтому дизайнеры на осень создали укороченные блейзеры.

Такие наряды прекрасно сочетаются практически со всем. Их легко комбинировать и можно носить как с более коротким верхом, так и с красивым женственным платьем или даже водолазкой. Вот несколько модных и стильных вариантов, а также их сочетаний с другими нарядами.

Носить пиджак отдельно

Очень красиво смотрится короткий пиджак, если носить его отдельно как блузку и дополнять ее джинсами или более элегантными брюками.

В холодное время года стоит дополнить наряд ботинками или сапогами. Под пиджак можно надеть красивую водолазку или блузу.

С платьем

В теплые осенние дни очень красиво смотрится одежда из более тонкого материала. Чтобы сделать образ стильным, эффектным и роскошным, стоит выбрать для себя красивый укороченный блейзер.

Можно выглядеть просто великолепно. Можно выбрать для себя длинное платье и комбинировать его с коротким жакетом. В итоге образ получится действительно красивым.

С юбкой

Укороченный пиджак очень хорошо смотрится вместе с юбкой. Для этого отлично подойдет как юбка карандаш, так и плиссе. Наряды можно выбрать из совершенно любых материалов.

Особенно актуальны осенью изделия из кожи. Они не только очень красиво смотрятся, но и их можно легко комбинировать с самыми различными нарядами и можно легко их разнообразить.

С нарядом из тюли

Тюль по-прежнему остается одним из самых женственных и роскошных материалов, в котором можно почувствовать себя самой настоящей принцессой.

Короткий пиджак поможет подчеркнуть этот наряд. Это сочетание выглядит нежно, роскошно и романтично.

С шортами

Мода на шорты продолжается и осенью. Отлично смотрятся бермуды, которые хорошо смотрятся с ботинками или сапогами.

Если хочется получить действительно шикарное сочетание, то стоит надеть этот ансамбль с укороченным пиджаком.

Брючный костюм

Этот предмет гардероба также подвергся определенной стилизации. Укороченные блейзеры в сочетании с брюками оверсайз смотрятся очень женственно.

Можно также попробовать такой покрой пиджака с более элегантными брюками.