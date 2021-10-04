Они медленно, но верно разрушают отношения: 4 знака зодиака, которым сложнее других поддерживать долгую романтическую связь

Есть люди, которые надеются построить крепкие и гармоничные отношения, которые будут длиться всю жизнь, а некоторые разрушают всю романтику, так как они просто неспособны на долгосрочный союз. Во многом это зависит от знака зодиака. Вот некоторые представители созвездий, которые просто не способны на романтические связи и любовь на протяжении длительного времени.

Овен

Овны от природы являются целеустремленными людьми, однако в этой особенности их характера есть и обратная сторона. Когда они достигают желаемого, то очень быстро остывают к объекту, который вызывал у них интерес.

Поскольку Овнам требуется вершина, которую нужно покорять, то сразу же после достижения желаемого они начинают искать новое увлечение.

Близнецы

Близнецы достаточно долго подбирают кандидата на роль спутника своей жизни. Все дело в том, что им совершенно не хочется переходить к стадии серьезных отношений.

Именно поэтому они стараются максимально оттянуть завершение романтического периода. Когда же отношения наконец-то подойдут к финалу, Близнецы, не задумываясь, уйдут.

Стрелец

Стрельцы находятся в вечной погоне за новыми яркими впечатлениями. Им противна сама мысль относительно того, что с одним и тем же человеком можно провести всю свою жизнь.

Когда у вторых половинок Стрельцов начинают возникать вопросы относительно их верности, они являются вполне обоснованными. Это непостоянные личности, которые легко меняют партнеров.

Водолей

Водолеи являются достаточно любвеобильными людьми, именно поэтому моногамия им точно не подходит. Они считают, что отношения с одним партнером для них точно не подходят, так как это довольно старомодно.

На самом деле они хотят получить достаточно личного пространства и свободы, чтобы оставаться счастливыми. Именно поэтому Водолеи с легкостью меняют своих партнеров.