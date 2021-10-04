 

Названа самая распространенная проблема у LADA Granta и Kalina

04.10.2021, 20:20, Разное
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Эксперты назвали самую распространенную проблему у LADA Granta и Kalina, с которой автовладельцы чаще всего обращаются в сервисные центры. Речь идет о неисправности ремня ГРМ.
Зачастую с такой проблемой сталкиваются водители транспортных средств с пробегом до 50 тысяч километров. Неисправности силовой установки также встречаются у владельцев Datsun on-DO и mi-DO, а причина этого заключается в том, что японские модели являются переделанными версиями авто от отечественного производителя «АвтоВАЗ».

После 45 тысяч километров пробега проблема появляется и у Hyundai Elantra, которые вышли на рынок в период с 2002 по 2006 годы. Следующими в списке значатся машины Skoda Octavia с 1998 по 2011 год выпуска. Что касается более поздних моделей, то ремень ГРМ работает исправно более длительное время. На последнем месте рейтинга по частоте обращения в сервисный центр с данной проблемой оказались Chevrolet Lanos и Chery Tiggo, сообщается в материале издания iReactor.



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