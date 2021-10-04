Елизавета II впервые в своей речи упомянула принца Филиппа после его смерти

02 сентября 2021 королева Великобритании Елизавета II участвовала в церемонии открытия Шотландского парламента. В своей официальной речи она упомянула принца Филиппа, впервые после его смерти, которая произошла 9 апреля этого года.

Она выразила свою любовь к Шотландии, которую с ней разделял ее муж принц Филипп. По словам монарха, у них с умершим супругом, много счастливых воспоминаний было связано с этой страной. Королева отметила, что особенной, Шотландию делают ее жители.

Особое расположение к стране она выразила и в одежде. Свое зеленое шерстяное пальто Елизавета II дополнила брошью в виде чертополоха – национального символа Шотландии. На церемонии также присутствовали ее сын принц Чарльз со своей супругой Камиллой, герцогиней Ротсей. Для этого мероприятия принц Чарльз одел традиционный шотландский килт.

Свадьба Филиппа Маунтбеттена и принцессы Елизаветы состоялась 20 ноября 1947 года. С этого дня принц Филипп, герцог Эдинбургский, постоянно сопровождал свою супругу во всех официальных мероприятиях почти до самой своей смерти.

Источник: www.ok-magazine.ru