 

Pandora Papers. В Чехии начнут расследование в отношении премьера Бабиша

04.10.2021, 20:02, Новости дня
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“Национальный центр по борьбе с организованной преступностью проведет расследование не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и в отношении всех граждан Чешской Республики, которые упомянуты в этом “деле”. Однако сейчас мы не будем предоставлять больше информации”, – говорится в сообщении.

Pandora Papers – Národní centrála proti organizovanému zlo * inu SKPV bude ve v * ci konat a to nejen ohledn * premiéra * eské republiky, ale i všech ob * an * * R, kte * í jsou v této „kauze“ uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme. #policiepp

— Policie * R (@PolicieCZ) October 4, 2021

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

В расследовании, в частности, говорится, что в 2009 году Бабиш перевел 381 млн крон (в то время около €15 млн) через офшорные компании на приобретение недвижимости на Французской Ривьере, сохраняя при этом свое право собственности на нее в тайне, сообщил сайт Investigace.cz.

Бабиш признал, что купил недвижимость на Французской Ривьере и что покупка через сеть офшорных компаний была рекомендована агентством недвижимости. Он сказал, что такая процедура “не подходит политикам”, но в то время он якобы политикой не занимался, сообщило издание Novinky.cz.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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