 

В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

04.10.2021, 20:02, Новости дня
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“По представлению народного депутата [главы парламентской фракции “Слуга народа”] Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности”, – написал он, отметив, что процедура будет происходить в соответствии с украинским законодательством и регламентом Рады. 

Разумков обнародовал фото обращения Арахамии, в котором нардеп указал, что коллективное предложение об отзыве Разумкова поддержали 175 депутатов. Подписные листы – в приложении к обращению, отмечается в документе. 

Глава парламента говорил, что не будет затягивать с проведением процедуры, так как “понимает, что начнут говорить коллеги”. “Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, – ну так можно было в Трускавце проголосовать”, – заявлял он сегодня. 

СМИ писали, что Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова, а решающее голосование состоится 7 октября. Сам Разумков говорил, что процедура займет больше времени, но не более 10 дней с момента ее запуска. 

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал сегодня, что готов занять должность вице-спикера.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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