Скандалы: Взлет через трубу

Как зять главы «Транснефти» Николая Токарева стал гражданином Кипра и благодаря офшорам владел подрядчиками госкомпании с контрактами на миллиарды рублей

Список так называемых иностранных агентов в России пополняется новыми именами журналистов, активистов и правозащитников. При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента. И эти друзья продолжают руководить крупнейшими государственными компаниями страны.

Иногда их родственникам удавалось получить второе гражданство в самый, казалось бы, неподходящий момент: когда иностранные государства объявляли санкции против России и ее госструктур.

В 2014 году под санкции Евросоюза попала российская госкомпания «Транснефть» — нефтепроводная монополия, прокачивающая нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам. Как выяснили «Важные истории», в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).

Мы узнали об этом из документов крупнейших офшорных регистраторов, которые стали доступны благодаря глобальному проекту «Пандора» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). «Важные истории» приняли участие в совместном расследовании, которое объединило усилия сотен журналистов по всему миру.

В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного. В частности, выяснилось, что в течение нескольких лет зять главы «Транснефти» (теперь уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти». За эти годы по контрактам с «Транснефтью» и ее предприятиями компании зятя получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью руководителя «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в элитных жилых комплексах в центре Москвы. Инвестировал деньги в коммерческую недвижимость. И даже стал офшорным партнером владельцев Внешпромбанка, которых впоследствии обвинили в хищении более 100 миллиардов рублей.

«СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ УЖЕ»

Разнос, который Владимир Путин устроил российским энергетикам в декабре 2011 года на заседании правительственной комиссии, многие из них не забудут никогда. Путин в то время решил разобраться, кто контролирует подрядчиков государственных энергетических компаний и куда уходят средства. Картина получилась нехорошая. Разбирательство закончилось увольнением некоторых топ-менеджеров и возбуждением уголовных дел.

«Установлены далеко не единичные случаи, когда энергетические комплексы целых регионов Российской Федерации оказываются подконтрольны просто семейным кланам… Он сам руководит, сам своим аффилированным с ним структурам выдает деньги, они зарабатывают прибыль. Вроде бы и законно. Вроде бы! Ну совсем оборзели уже. Извините, просто слов нет других», — доходчиво объяснил Путин энергетикам суть конфликта интересов. И развил свою мысль: «Обращаю внимание, что все эти должностные лица и аффилированные с ними компании так или иначе связаны с офшорными компаниями и работают через них. И понятно почему».

Тогда же Путин потребовал от всех госкомпаний, включая «Транснефть», проводить проверки на предмет коррупции и связей подрядчиков с офшорами, чтобы выявить, кто за ними стоит. «Там, где просматриваются прямые нарушения закона, надеюсь, что правоохранительные органы примут соответствующие решения, а там, где просматривается конфликт интересов, там тоже нужно как можно быстрее принимать кадровые решения», — инструктировал Путин руководство госкомпаний.

У «Транснефти» были принадлежавшие офшорным фирмам подрядчики, которые в короткое время добились финансового успеха. Но найти тех, кто за ними стоял, и доказать связи в то время было затруднительно.

Московская фирма «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) появилась в 2010 году и тогда же начала участвовать в проверках качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах. Заказчиками этих работ поначалу были строительные подрядчики «Транснефти». А затем структуры самой «Транснефти», которые вскоре появились на сайте лаборатории в качестве клиентов и партнеров.

В 2014 году лаборатория стала единственным собственником компании «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), которая принялась поставлять «Транснефти» электротехническое оборудование и налаживать системы автоматизации. За три последующих года этот подрядчик получил от «Транснефти» и ее дочерних обществ сотню контрактов более чем на 8 миллиардов рублей (по данным СПАРК).

Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Но обнаружить это в России было сложно. Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW. На этом видимая цепочка собственников обрывалась, поскольку кипрская юрфирма не раскрывала настоящего бенефициара компании.

Этот бенефициар был надежно защищен двумя трастовыми договорами 2010 года (есть в распоряжении «Важных историй»). Юрфирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной фирмы с Британских Виргинских островов — Belgrove Holdings. Этой офшорной фирмой, согласно еще одной трастовой декларации, опять же владела DADLAW — в интересах Болотова.

Сейчас НКЛаб находится в стадии ликвидации, а ПНГА по-прежнему действует и принадлежит ее экс-гендиректору — бывшему партнеру Болотова Сергею Романову. В компаниях не ответили на вопросы «Важных историй».

Знакомые характеризуют бывшего зятя главы «Транснефти» (с Майей Болотовой он расстался около трех лет назад) как уверенного в себе человека, которому было очень трудно отказать в реализации его бизнес-идей. Болотов — выпускник Академии ФСБ, а затем Плехановской академии, женат на дочери Токарева с 1996 года. С тех времен, когда Токарев еще не занимал больших позиций и работал вместе с Путиным в Управлении делами президента РФ. Дочь Токарева работает по призванию, врачом.

КВАРТИРЫ С ФОНТАНОМ

О росте благосостояния Болотова хотя бы отчасти можно судить по тому, как менялись его жилищные условия. До 2014 года он был зарегистрирован в Москве, в панельном доме на Мичуринском проспекте в Раменках. После — ситуация круто изменилась (это, примерно, совпало с появлением у «Транснефти» подрядчиков: НКЛаб и ПНГА).

Андрей Болотов получил паспорт Кипра в июле 2014 года. В документах DADLAW его адресом был указан небольшой светлый двухэтажный особняк в классическом стиле в Гермасойе — одном из основных туристических районов деловой столицы Кипра города Лимассола. Вытянутый вдоль улицы особняк за невысоким забором с коваными завитушками и металлической калиткой обсажен деревьями. От него до моря всего 600 метров.

В менее солнечной Москве Болотов тоже перебрался в недвижимость посерьезнее. Судя по документам DADLAW, c 2014 года он был зарегистрирован по адресу Брюсов переулок, 19. Жилой комплекс находится в километре от Кремля. «Клубный дом уровня де-люкс с неповторимым архитектурным обликом. Первый в Москве жилой дом со световым панорамным атриумом. Дорогие материалы в отделке. Вестибюль VIP-уровня выполнен с использованием мрамора и ценных пород дерева. Входную группу украшает роскошный декоративный фонтан и аквариум с подсветкой», — отзываются о доме риелторы. Квартира Болотова в 2010 году была записана на его тогдашнюю жену Майю Болотову; квартира имеет площадь 268 квадратных метров и, судя по аналогичным предложениям, стоит никак не меньше 400 миллионов рублей (Болотова, впрочем, и сама занималась прибыльным бизнесом).

С 2013 года у Болотова — еще одна квартира в клубном жилом комплексе премиум-класса «Андреевский» в Хамовниках в двух шагах от Фрунзенской набережной и в трех километрах от Кремля. Квартиры здесь с четырехметровыми потолками, большими окнами в пол и балконами с коваными ограждениями, стоят от 140 до 800 с лишним миллионов рублей. «На первом этаже — лобби-бар, сигарная и бильярдная комнаты… тренажерный зал и зона спа с хамамом», — сообщают риелторы. Тут у Болотова квартира поменьше, на 147 квадратных метров, записана на него самого, оценить ее, исходя из текущих предложений, можно как минимум в 150 миллионов рублей.

ЛЮДИ И ПАРОХОДЫ

Документы DADLAW показывают, что Андрей Болотов являлся бенефициаром десятка офшорных компаний. И у него были интересные партнеры. По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в России в декабре 2015 года. В итоге Следственный департамент МВД выявил в банке растрату и хищение больше 100 миллиардов рублей. Сестра Беджамова — экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила восемь с половиной лет колонии, а сам Беджамов покинул Россию и объявлен в международный розыск.

Их банк был непростой. Он обслуживал, в частности, госкомпании, высокопоставленных чиновников и их родственников. Среди клиентов были «Транснефть», «Роснефть», «Роснефтегаз» (как сообщали Forbes и «Ведомости»), а также, например, Московская патриархия, Олимпийский комитет России, структуры МИДа. Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова.

Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей. Знакомый Ларисы Маркус рассказал «Важным историям», что она лично гарантировала статусным людям возврат их денег. О щедрости Маркус ходили легенды. Ее знакомый говорит, что она до последнего не верила, что в России ее могут арестовать. Ведь она всегда обеспечивала нужные выплаты, кому и сколько было необходимо. Никогда не скупилась на дорогие подарки. А на корпоративах Внешпромбанка можно было видеть весь бомонд и встретить очень многих высокопоставленных чиновников.

Маркус также была среди офшорных партнеров Болотова. По крайней мере, на 2012 год они являлись бенефициарами Mango Cherry Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Судя по документам DADLAW, компании с участием Болотова, Маркус и Беджамова имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства. Болотов, Маркус и Беджамов входили в его совет директоров. А контрольный пакет пароходства находился в номинальном держании Внешпромбанка. Но к 2016 году Болотов с Беджамовым разругались. По крайней мере, в сентябре 2016 года, как видно из тех же бумаг DADLAW, Беджамов пытался инструктировать директоров их совместных компаний «не передавать Болотову информацию, документы и что-либо».

Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро. В той же системе присутствовали компании, связанные с Беджамовым.

«Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Беджамов ситуацию не прокомментировал.

ЗОЛОТЫЕ ОФИСЫ

Документы DADLAW показывают, что по крайней мере в 2016 году Болотов был деловым партнером бывшего первого вице-президента «Транснефти» Михаила Арустамова. И они активно инвестировали в российскую недвижимость.

Им принадлежала компания Grabston Investments (Британские Виргинские острова), которая через кипрские фирмы контролировала коммерческую недвижимость в Москве: особняки на «золотой миле» — Остоженка, 17 и Остоженка, 19 — общей площадью больше 3 тысяч квадратных метров (через кипрскую Beccero Holding), офисное пространство ProHub площадью почти 4 тысячи квадратных метров на 13-м этаже башни «Город Столиц» в Москва-Сити (через Waterbird Investments, об этой недвижимости ранее уже сообщалось), а также офисное здание неподалеку от метро «Фрунзенская»: Ефремова, 10, строение 2 площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. Вся эта недвижимость стоит никак не меньше 3,5 миллиарда рублей.

Знакомый Болотова и Арустамова, а также сотрудники в этих офисах говорят, что Болотов и Арустамов могли уже продать эти активы.

Андрей Болотов, отвечая на вопросы через лондонского адвоката, передал ICIJ, что он всегда действовал и будет действовать полностью в соответствии с законом. И заверил, что никогда не был вовлечен в получение какой-либо неправомерной или сомнительной коммерческой или деловой выгоды от своих персональных связей с кем бы то ни было. Вдаваться в детали он не стал.

В «Транснефти» не ответили на вопросы «Важных историй» о том, как дочь Николая Токарева получила гражданство одной из стран ЕС в период антироссийских санкций и отказалась ли она впоследствии от паспорта Кипра.

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*Важные Истории — СМИ-инагент