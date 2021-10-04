Скандалы: Эльбрусская правда Алексея Русских

Кавказскую поездку нового губернатора Ульяновской области проверит прокуратура

Прокуратура Ульяновской области проведет проверку законности возможного использования чартерного рейса и служебного автотранспорта для поездки губернатора Алексея Русских и его команды на Эльбрус. С заявлением в надзорный орган обратился депутат законодательного собрания области, бывший однопартиец господина Русских Матвей Володарский.

В правительстве области заявили, что поездка была организована на личные средства чиновников. В авиакомпании АО «Вологодское авиационное предприятие» подтвердили, что в конце сентября перевозили чиновников из Ульяновска в Минеральные Воды и обратно.

О поездке на Эльбрус глава Ульяновской области, член КПРФ Алексей Русских, избранный на этот пост на сентябрьских выборах, сообщил на личной странице в Instagram. По его словам, он уже поднимался на вершину в 2020 году и дал себе обещание повторить восхождение в случае победы на губернаторских выборах: «Это неописуемые чувства, которые важно испытать вновь. Стоя на вершине, несмотря на холод и ветер, приводишь мысли в порядок и черпаешь силы идти дальше по жизни… Со мной часть команды правительства. Готовимся к восхождению. Пожелайте удачи». Всего на Эльбрус отправились около двух десятков руководителей Ульяновской области. Отметим, что инаугурация господина Русских намечена на понедельник, 4 октября.

Депутат законодательного собрания Ульяновской области Матвей Володарский, избранный в 2018 году от КПРФ, но ныне беспартийный, полагает, что визит чиновников на Эльбрус привел к неоправданным тратам.

Он обратился в прокуратуру с требованием провести проверку: «Возможно, это был подарок какого-то влиятельного бизнесмена,— допускает депутат.— Если на местном уровне не удастся доказать факт коррупции, направлю обращение в Генпрокуратуру РФ».

По данным “Ъ”, для поездки был арендован самолет Як-40, принадлежащий АО «Вологодское авиационное предприятие». Вылет из Ульяновска в Минеральные Воды состоялся 24 сентября, обратно — 28 сентября. В авиакомпании сообщили, что «один час полета обходится заказчику в 200 тыс. руб., такая поездка стоит более 2 млн руб. с учетом перелета из Вологды». Сотрудник авиапредприятия подтвердил “Ъ”, что самолет Як-40 был арендован в интересах правительства Ульяновской области. Кто оплачивал рейс — частное лицо или организация,— в авиакомпании не пояснили. Для обслуживания группы по земле из Ульяновска в Минеральные Воды отправились два служебных микроавтобуса. По данным турфирм, стоимость восхождения на Эльбрус с проживанием сейчас составляет от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. с человека.

Первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров дал понять, что делегация добиралась до Эльбруса по земле:

«Мы арендовали два микроавтобуса, на которых и отправились на Эльбрус. Это гораздо дешевле, чем самолет. Служебный транспорт арендовали как частные лица, это распространенная практика. Во время отдыха Эльбрус покорить не удалось из-за погоды, но мы поднялись на высоту 4200 м».

В свою очередь, собеседник “Ъ” в областном правительстве пояснил, что микроавтобусы, находящиеся на балансе администрации региона, отправились в аэропорт Минеральных Вод, чтобы забрать оттуда чиновников и отвезти к подножию горы, а затем обратно к самолету.

Среди участников поездки на Эльбрус был региональный министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин, уволенный прежним главой региона (2005–2021) Сергеем Морозовым в ноябре 2020 года «по утрате доверия» после служебной проверки обстоятельств его полета в отпуск в Ниццу на частном бизнес-джете в сентябре 2020-го. 1 декабря 2020 года господин Семенкин направил в суд иск о признании его увольнения незаконным и оплате вынужденного прогула, заявив, что перелет он оплачивал сам. В августе 2021 года 6-й кассационный суд общей юрисдикции (Самара) отменил определение апелляционной инстанции (Ульяновского областного суда) по делу о восстановлении в должности Михаила Семенкина, направив дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Пятидневный визит в Италию нескольких десятков чиновников и депутатов из Волгограда во главе с тогдашним губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым в 2012 году (согласно официальному сообщению, губернатор и сопровождавшие его лица находились в краткосрочном отпуске, поездка носила статус частного визита и оплачивалась за счет личных средств участников) также привел к публичному скандалу. Прокуратура нарушений не нашла, но ситуация могла стать одним из факторов, ускоривших отставку господина Боженова в 2014 году.

Политтехнолог Лев Павлючков отмечает, что Эльбрус российский, а не премиальный зарубежный курорт, но поездка ульяновских чиновников может негативно повлиять на рейтинг главы региона. Напомним, на выборах 17–19 сентября господин Русских получил 83,16% голосов.

Андрей Сазонов, Самара