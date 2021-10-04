Учителя высказались о том, как преподавать историю Второй мировой

В Москве начал свою работу первый Всемирный конгресс школьных учителей истории, который продлится до 7 октября. Его участники, педагоги из разных стран мира, в частности, обсуждали, как в учебниках освещается Вторая мировая война, ее итоги, в том числе и приговор Нюрнбергского трибунала.

«Присутствие гостей почти из 40 стран мира – это свидетельство значимости нашей повестки, востребованности широкого диалога о будущем образования в России. Важен вопрос, в каком объеме преподавать историю в школе. Ведь именно знания о прошлом позволяют задать вектор общественному развитию, обеспечить диалог культур и цивилизаций», – сообщил с трибуны конгресса председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Преимуществом российской системы образования перед иностранными является наличие курса всемирной истории в сравнимом объеме с отечественной историей, – указал глава РИО. – Это позволяет российским ученикам составить картину исторического развития мира в большем объеме, формирует у них более объективный взгляд на развитие нашей страны и ее вклад в мировую цивилизацию».

Отдельно Нарышкин обратился к участникам мероприятия, прибывшим из других стран. «Расхождение взглядов на исторические события – частое явление. Это становится предметом дискуссий, а это естественный и полезный процесс, позволяющий увидеть истину. Однако, принципиальная позиция РФ состоит в том, чтобы подобные дискуссии велись сугубо в научном поле. Тем более недопустимы попытки политизировать исторические споры», – уверен Нарышкин.

«Общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями. Прежде всего это касается итогов Второй мировой войны, на чем зиждется вся система международных отношений и права. Полагаю, присутствующие разделяют нашу озабоченность по поводу участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы. Профессиональное историческое сообщество, педагоги и ученые всего мира не должны проявлять малодушие, закрывая глаза на подобные инциденты», – подчеркнул он.

В пленарном заседании также приняли участие помощники президента Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, сопредседатель Российского исторического общества, председатель Ассоциации учителей истории и обществознания, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, ректор МГИМО МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов, академик РАО, президент Российской академии образования Ольга Васильева и другие.

На конгресс съехалось около 100 иностранных специалистов, в основном – практикующие педагоги из 37 стран мира. Большая часть иностранцев выбрала очный формат участия. Также в конгрессе принимают участие более 200 российских учителей истории из 57 регионов страны.

В приветствии участникам конгресса президент Владимир Путин отметил важнейшую роль истории в воспитании патриотизма. «История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе. И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить», – отметил Путин.

Многие участники конгресса, в частности, сетовали на то, что в учебниках истории недостаточно освещается такое важное событие, как Нюрнбергский трибунал. Во многих странах он вкратце упоминается в разделе о Второй мировой войне – перечислены основные факты без детальной информации. «С точки зрения среднестатистического школьника, история – очень перегруженный предмет, поэтому события 80-летней давности для них мало отличаются от событий четырехсотлетней давности, – отметил газете ВЗГЛЯД учитель истории Александр Ражаев, Челябинск. – И то, и другое мало связано с их повседневной жизнью».

«Учебник дает лишь основные факты по поводу Нюрнбергского процесса: для чего он состоялся, кто был осужден и за какие преступления. Но это обезличенная информация, которая для многих школьников просто растворится в массиве цифр и имен, – сетует Ражаев. – Здесь важно не то, как это отражено в учебниках, а как этот материал преподносит учитель. На своих уроках я всегда в качестве домашнего задания советую школьникам посмотреть отрывки из фильма «Нюрнберг», чтобы впечатление было более ярким. Им важно не только знать, когда и кого осудили, но и самое главное – за что и что такое преступления против человечности. Дополнительно можно использовать мемуары и фотодокументы».

Учитель истории и обществознания Лазиза Баялиева из общеобразовательной школы Киргизии рассказала, что отдельного урока по Нюрнбергскому процессу в школах не проводится. «К сожалению, у учителей не хватает времени, чтобы подробнее остановиться на отдельных исторических фактах. На изучение всей Второй мировой войны дается всего два часа – за два урока невозможно подробно обо всем рассказать. Однако мы стараемся изо всех сил и зачастую используем российские учебники по всеобщей истории, потому что там более подробно описаны эти события», – отметила она.

Преподаватель художественного экспериментального лицея из столицы Чили Сантьяго Ракель Арангез отметила, что в изучении итогов Второй мировой войны и, в частности, Нюрнбергского процесса в чилийских школах опираются на содержание европейских учебников. «В наших учебниках это событие тоже упоминается достаточно кратко, учителя не акцентируют на нем свое внимание. Тем не менее, мы изучаем это событие в контексте защиты прав человека. Для нас ведь это тоже очень болезненный вопрос, потому что Чили тоже пережила травматичные события, – в годы правления Аугусто Пиночета», – отметила она.