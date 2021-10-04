 

В Финляндии захоронили останки неизвестных советских воинов

04.10.2021, 19:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОстанки четырех неизвестных советских воинов, которые пали в годы Великой Отечественной войны на территории финской Лапландии, захоронили в Финляндии.

«Сотрудники аппарата Военного атташе при посольстве РФ в Финляндии приняли участие в церемонии погребения останков четырех неизвестных советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на территории финской Лапландии. Погибшие военнослужащие являлись узниками немецкого лагеря для военнопленных. Их останки были обнаружены при проведении земельных работ на территории саамского музея «Сиида» в июне 2020 года», – рассказали РИА «Новости» в посольстве Финляндии.

Мероприятие прошло на кладбище в городе Ивало, во время захоронения присутствовали представители местных властей, главы православного и лютеранского приходов, председатель местного отделения и активисты Общества «Финляндия-Россия», руководство музея «Сиида».

Ранее президент Германии почтил память советских солдат.



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