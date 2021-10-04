 

Познер объяснил новый принцип приглашения гостей в свою программу

04.10.2021, 19:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕсть выдающиеся ученые, которых никто не знает, потому что область их деятельности не становится предметом широкого обсуждения, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя решение приглашать в свою авторскую программу не только знаменитостей.

«Во-первых, достаточно напомнить российского ученого в области нейронауки и психолингвистики Татьяну Черниговскую, которая нигде не появлялась до моей программы, а потом стала известна на всю страну, или биохимика, академика РАН Владимира Скулачева и еще нескольких таких человек. Есть ученые, абсолютно выдающиеся, которых вообще никто не знает, потому что область их деятельности не становится предметом широкого обсуждения», – говорит Познер, отвечая на вопрос, чем вызван интерес к малоизвестным людям.

Во-вторых, продолжает собеседник, все слишком замкнулись на Москве и Санкт-Петербурге, будто страна состоит всего из двух городов. При этом известность героя, безусловно, привлекает зрителей, но на самом деле это не главное.

«Главное – информировать, а значит, знакомить не с теми, кто уже, мягко говоря, знаком, потому что они известны, а знакомить как раз с людьми, которые живут в стране. Отсюда такое желание. Это могут быть и учителя, и врачи, и ученые. Профессия в данном случае не является определяющей», – отметил тулеведущий.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Владимир Познер после перерыва возвращается с новыми выпусками своей авторской программы «Познер», однако теперь он намерен приглашать к себе в студию не только знаменитостей, но и раз в месяц «малоизвестных, но чрезвычайно интересных людей».



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