ВМФ РФ угрожает кораблям НАТО в Тихом океане с помощью ракеты «Вулкан»

В Тихом океане ВМФ РФ угрожает кораблям НАТО посредством ракеты «Вулкан». Такого мнения придерживаются журналисты британского издания Daily Express. По их словам, у Кремля есть мощное оружие, с которым можно начать третью мировую войну.

Представители зарубежного СМИ обратили внимание на видео, где показана стрельба российского флота в Тихом океане. Эти учения журналисты назвали предупреждающими о третьей мировой войне. Они уверены, что постепенно напряженность растет. Минобороны РФ обнародовало ролик запуска ракет с борта крейсера «Варяг». Также маневры отрабатывались с подлодки «Омск». Выстрел производился противокорабельным «Гранитом». В то же время британцев больше всего смутила ракета «Вулкан». Она способна поражать цели, которые находятся на расстоянии более 250 миль. Кадры уже названы тревожными, таблоид считает, что существует угроза ВМС западных государств.

«Вулкан» представляет собой модернизацию старых конструкций эпохи СССР. Эта ракета представляет для НАТО огромную угрозу. Авторы публикации напомнили, что аналогичные маневры ранее осуществлялись в Баренцевом море.

Британцы, в свою очередь, готовят свой ответ. Они заняты разработкой лазерного оружия, которое произведет на полях будущих сражений самую настоящую революцию. Эти системы станут задействоваться для выявления и уничтожения БПЛА. По информации портала iReactor, первые испытания состоятся на борту фрегата Royal Navy Type 23.