Ученые: Диета с высоким содержанием соли делает иммунитет устойчивым к раку

Индийские эксперты рассказали, что диета с высоким содержанием соли пробуждает иммунную систему людей и делает ее устойчивой к онкологическим процессам. Специалисты рекомендуют употреблять соль регулярно.

После проведенных опытов исследователи выяснили, что злокачественные опухоли понижают показатели глюкозы в крови. Новообразования вызывают расстройства электролитного баланса, снижается уровень натрия.

Как пишет «Слово и Дело», в процессе долгих испытаниях на грызунах, исследователи сделали заключение, что диета с высоким содержанием соли увеличивает проницаемость кишечной стенки. Из-за этого бифидобактерии легко перемещаются к месту размещения новообразования и борются с ним.

Источник: slovodel.com