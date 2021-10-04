 

Ученые: Диета с высоким содержанием соли делает иммунитет устойчивым к раку

04.10.2021, 19:28, Разное
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Индийские эксперты рассказали, что диета с высоким содержанием соли пробуждает иммунную систему людей и делает ее устойчивой к онкологическим процессам. Специалисты рекомендуют употреблять соль регулярно.
После проведенных опытов исследователи выяснили, что злокачественные опухоли понижают показатели глюкозы в крови. Новообразования вызывают расстройства электролитного баланса, снижается уровень натрия.

Как пишет «Слово и Дело», в процессе долгих испытаниях на грызунах, исследователи сделали заключение, что диета с высоким содержанием соли увеличивает проницаемость кишечной стенки. Из-за этого бифидобактерии легко перемещаются к месту размещения новообразования и борются с ним.

Источник: slovodel.com



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