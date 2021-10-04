Подольская рассказала о состоянии Преснякова: “Это заболевание неизлечимо”

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04.10.2021, 19:28, Разное
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Популярная певица Наталья Подольская , являющаяся женой Владимира Преснякова-младшего, недавно дала интервью одному из отечественных изданий в преддверии своего выступления на музыкальном мероприятии “Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты”. В беседе с журналистами знаменитость прокомментировала состояние своего пасынка, артиста и певца Никиты Преснякова.
В последний период времени Никита Пресняков заметно похудел, и его поклонники предположили, что такая метаморфоза во внешности стала следствием его физической усталости на фоне напряженного рабочего графика. Выяснилось, что несколько ранее у артиста был выявлен ряд полипов в полости желчного пузыря, из-за чего ему пришлось сесть на диету. “Он сидит на диете и сильно похудел, чем очень гордится. Но я не знала о том, что это заболевание неизлечимо. В таком ракурсе мы это не обсуждали. Никита сейчас очень востребован. В общем-то все у него нормально”, – такой информацией поделилась мачеха телезвезды Наталья Подольская.
Изображение взято с: [email protected]
К слову, исполнительница упомянула, что её пасынок является приверженцем большой физической активности, а лечебная диета вовсе не вызывает у него дискомфорта. “Он уже давно не ест мясо. Но он не веган, а вегетарианец”, – добавила Подольская.

Источник: ria.ru



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