 

2022 год в России объявлен годом ненависти к врагам

04.10.2021, 19:11, Разное
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Президент России подписал указ об объявлении 2022 года Годом ненависти к врагам Отечества. Ненависть будет касаться как внешних, так и внутренних врагов России.

Федеральный план мероприятий Года ненависти поручено разработать министерству просвещения. Все регионы должны представить свои заявки на финансирование к 1 ноября. Общие расходы на Год ненависти составят 172 млрд рублей, включая 35 млрд на издание литературы. Средства перебросят из сокращаемого бюджета здравоохранения.

«Год ненависти к врагам Отечества привьёт россиянам не только правильное отношение к внешним и внутренним врагам, но и актуализирует патриотическую проблематику. Любовь к Родине – это не берёзки да осинки. Это, в первую очередь, ненависть к тем, кто нас не любит. А не любят нас многие, потому и ненависти нужно много», – пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для школьников всех возрастов проведут мастер-классы по ненависти. Каждый класс разделится на «наших» и «врагов» в соотношении три к одному. «Враги» будут в меньшинстве и на них «наши» отработают искусство ненависти на оценку. На предприятиях лекции «Значение ненависти в современном мире» организует общество «Знание». Особая роль отводится религиозным конфессиям: «Патриотизм и ненависть к врагам – это межконфессиональный вопрос, поэтому все конфессии должны принять самое живое участие. Пропаганду любви придётся на время приостановить как неактуальную», – сообщили в Московском патриархате.

Завершится Год ненависти гала-концертом группы «Король и шут» на Васильевском спуске в Москве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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