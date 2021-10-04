 

Ткачук: За гражданами Украины, которые воюют с оккупантами, должны сохраняться место работы, должность и заработная плата

04.10.2021, 19:10, Новости дня
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За теми гражданами Украины, которые воюют с оккупантами, сохраняются место работы, должность и заработная плата.

Граждане, которые защищают родину с оружием в руках, не могут быть уволены с работы. В период выполнения боевой задачи за человеком сохраняется также зарплата независимо от того, в частном или государственном секторе он работал до призыва на службу либо заключил контракт.

Верховный Суд последовательно отстаивает права тех граждан, которые ради защиты Украины оставили родные дома и взяли оружие в руки, чтобы охранять нашу мирную жизнь от посягательств оккупанта. В своих решениях мы отмечаем обязательное выполнение руководителями предприятий, учреждений и организаций предписаний законов, которые, в частности, касаются трудовых прав работников, находящихся на войне.

В своих решениях мы отмечаем, что за работниками, призванными на срочную военную службу во время мобилизации или на особый период, сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе, независимо от подчинения и формы собственности, и у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали во время призыва.

Для примера. Гражданин работал слесарем-ремонтником пятого разряда прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования нефтегазодобывающего управления “Ахтырканафтогаз” публичного акционерного общества “Укрнафта”. В 2017 году предприятие уволило работника в связи с прохождением военной службы по контракту в Национальной гвардии Украины. Обращаясь в суд, гражданин указал, что за время прохождения службы заработная плата ему не начислялась и не выплачивалась, хотя работодатель должен был сохранить за ним место работы, должность и средний заработок на время прохождения военной службы в связи с призывом до окончания особого периода, который начался в Украине с 17 марта 2014 года.

Учитывая изложенное, истец просил взыскать с ответчика средний заработок за время выполнения военного долга за период с 30 мая 2017 по 31 мая 2020 года.

По результатам судебного рассмотрения гражданин был восстановлен на работе и с предприятия взыскано 169 140 грн.

Нужно отметить и то, что выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Невыполнение этих предписаний закона может крайне негативно отразиться на судьбе тех руководителей, которые позволяют себе нарушать трудовые права защитников государства.

Более подробно о деле, упомянутом выше, и мотивах принятия такого решения можно прочитать в ЕГРСР, дело № 583/1191/20 (производство №61-5762св21).

Источник: Олег Ткачук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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