Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на 7 октября

Заседание созвано по инициативе 153 нардепов. На нем планируют рассмотреть:

законопроект №4038 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий”;

законопроект №4041 “О внесении изменения в статью 28 закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы”;

законопроект №2810 “О внесении изменений в закон Украины “О пенсионном обеспечении” относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года № 1-р / 2020 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет”;

законопроект №5606 “О внесении изменения в статью 47 закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” об уточнении порядка выплаты пенсии”;

законопроект №4031 “О внесении изменений в закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” относительно повышения размера пенсионных выплат”;

законопроект №4566 “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2021 год” относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту до размера фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность”;

законопроект №5605 “О внесении изменения в статью 6 закона Украины “О социальной защите детей войны” относительно государственной социальной поддержки детей войны”.

Контекст:

Согласно календарному плану, с 4-го по 8 октября парламент работает в режиме пленарных заседаний.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—