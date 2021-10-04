 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны. Это деньги

04.10.2021, 19:10, Новости дня
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Он отметил, что Путин в период их общения любил деньги. 

“Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран”, – сказал Пугачев.

По его словам, российский президент подкупает глав других государств “мощно”, но не делает этого лично, напрямую. 

“Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны… Просто реальные деньги”, – сказал бизнесмен.

Он подтвердил, что мир наводнен агентами спецслужб Российской Федерации.

“В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: “О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо”. То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег”, – отметил Пугачев.

При этом, по его словам, Франция “в этом смысле особняком стоит”, “а вот Англия прагматичная”. 

“Вы спрашивали: “Путин – циник?” Нет. А вот британцы – циники. То есть они на публике говорят: “Будь проклята эта Россия. Мы закон приняли – будем каждые 100 рублей проверять”. Хоть одного проверили? Нет, никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция…” – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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