В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Как отмечается в Twitter Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах в работе Facebook в 18.44 по киевскому времени, о сбоях в работе Instagram и WhatsApp – в 18.45 по Киеву.

User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

Причины сбоя пока неизвестны, но он имеет глобальный характер. Как отметила Independent, все три приложения принадлежат Facebook и работают на общей инфраструктуре. Перестали работать и другие продукты Facebook. Перебои в работе Facebook случаются редко, но имеют “огромное влияние, не в последнюю очередь из-за того, что затрагивают три крупнейших в мире приложения”, подчеркивает издание.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

