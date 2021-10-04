Мнение: Что такое фокус-группа



Фокус-группа.

У Сергея Белановского (некогда, десятки лет назад, он был у меня подрядчиком на проекте, финансируемом из средств Мирового Банка, так что мы знакомы) в его блоге очень интересная, хотя и “специальная”, дискуссия – о природе фокус-групп. Сергей, оказывается, взялся критиковать учебники ВШЭ и вообще отечественный мейстрим в понимании фокус-групп – доказывая, что они являются некой суммой “глубинных интервью”, а учет и использование групповой динамики на таких группах только вредит целям исследования!

Пришлось ввязаться в этот сугубо академический спор:

“Поначалу пропустил эту вашу дискуссию – но теперь вижу, что она очень любопытная. Могу прокомментировать как, с одной стороны, социальный психолог по образованию (МГУ), а во-вторых – как модератор, за плечами которого более 700 проведенных фг, но, что важно, по большей части НЕ маркетинговых.

Во-первых, с точки зрения соцпсихолога, первый пункт вашего спора – есть или нет групповая динамика в фокус-группе – представляется абсурдным: если это группа, которая существует и общается какое-то значимое время, то групповой динамики в ней НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ. Она будет, хотим мы этого или нет, считает модератор ее наличие “противоречащим целям фг” или нет. Поэтому вопрос может быть только один – в какой мере и как эту самую групповую динамику использовать. Если же ее просто игнорировать (как, похоже, предлагаете вы), или же пытаться “гасить” – то это приведет только к потерям.

Во-вторых – определение фг как “суммы глубинных интервью” реально кажется странным. Фактически получается так, что вы (и, как я понимаю вас, Мертон) предлагает проводить фокус-группу… для экономии времени. Типа – если 10 человек интервьюировать индивидуально каждого, то понадобится на каждого 1,5 часа, а если всех собрать вместе, то понадобится… гм! Сколько ж понадобится? На чем мы экономим? Так – модератор повторяет вопрос не 10 раз, а один… а! Еще меньше времени на раскланивания-расшаркивания, одного проводил – другого пригласил! Но все равно ведь получится, что часов 8 на фг в таком случае придется отвести?!

Скажу как человек, проведший за 25 лет сотни “политических” и “экономических” фг. Для меня основное (!) преимущество фг по сравнению с индивидуальным интервью – как раз та самая “групповая динамика”! Проводя опросы на предприятиях, а с недавних пор – и просто граждан по “горячим” темам – ты сталкиваешься с тем, что люди просто БОЯТСЯ отвечать. И поэтому склонные выдавать самые “политически-корректные” высказывания, типа “все хорошо”, “всем довольны”, “зарплата хорошая”, “живем отлично” и т.п. К тому ж – человек, как правило, боится “сболтнуть лишнего”, и поэтому его ответы, мало того что подчеркнуто “лояльные”, но еще и минимально развернутые, а то и вовсе сводящиеся к “да” и “нет”.

Я видел стенограммы групп, которые делали старательные студентки-аспирантки: они выглядят презабавно, что-то вроде “Михаил, вы согласны? – Да. – Петр, а вы? – Да. – Мария, а вы? – Я нет. – Костя, вы что думаете? – Я да. – Почему? – Ну, вроде… Петр, правильно сказал. – А вы, Нина? – Согласна” – и в этом духе десятки страниц! Зато – “никакой групповой динамики”.

На деле ФГ как раз позволяют “разговорить” обычных молчунов: они оказываются в среде таких же, как они, задеваются темы, реально интересные ГРУППЕ – и люди начинают высказываться, рассказывая детали не только модератору, но и ДРУГ ДРУГУ.

То есть, сама логика подсказывает, что ценность ФГ по сравнению с интервью “один-на-один” – именно в том, что это ГРУППА, а в группе идет процессы, свойственные группе.

И я бы добавил еще один, крайне существенный, по крайней мере для России, момент: в наших реалиях “глубинное интервью” для участника имеет слишком много схожих родовых черт со всем известным процессуальным действием – а именно ДОПРОСОМ (по Галковскому, вообще любой разговор на Руси очень быстро превращается в допрос – и в этой шутке есть доля шутки). А быть участником допроса – состояние как минимум неуютное.

И поэтому фг именно в России, на мой взгляд как исследователя – метод для исследования социальной реальности практически безальтернативный. Потому что “глубинками” вы много правды из своих собеседников не вытянете. ФГ – это форма, которая УРАВНИВАЕТ исследователя и его собеседников, позволяет собеседникам реально расслабиться.

Поэтому ФГ – форева, глубинки – отстой. Доклад закончил”.

Надо отметить, что сам-то Белановский, известный своими предсказаниями, например, волнений 2011 года (которых вообще никто не ожидал!) – сделал их как раз на основе… проведенных им и его сотрудниками фокус-групп! То есть (как оно часто бывает), ведет-то он их на практике совсем не по тем принципам, которые пропагандирует как методолог. Ну, оно и к лучшему.