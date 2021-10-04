«Не повод для проверок»

Песков — о публикации «документов Пандоры».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят поводов для проверок в связи с публикацией «документов Пандоры». Его слова приводит РБК.

«Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США…

Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок», —

сказал Песков.

Накануне Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «документы Пандоры» (The Pandora Papers), в котором собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира, о «российской части» рассказали «Важные истории»*. В ней фигурируют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, Светлана Кривоногих, которую признанное «нежелательным» в РФ издание «Проект» связывало с президентом Владимиром Путиным, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заммэра Москвы Наталья Сергунина, сенатор Совфеда Олег Ткач и другие.

В целом архив основан на 12 миллионах документов общим объемом три терабайта. Директор ICIJ Джерард Райл заявил, что публикация в СМИ материалов на его основании может продолжаться еще несколько недель.

*внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

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