 

На Кубани с начала года отдохнули 15 млн туристов

04.10.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа территории Кубани за последние девять месяцев отдохнули 15 млн туристов, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

«За девять месяцев 2021 года в Краснодарском крае побывало 15 млн туристов, и в случае заболевания COVID-19 отдыхающие проходили лечение в регионе», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что большинство россиян выбирают морские курорты Крыма и Краснодарского края, но также пользуются популярностью такие направления, как Сахалин, Тюмень, «Архыз», Кавминводы, Калининград и Бурятия.

Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.



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