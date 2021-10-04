Самый небольшой штат полиции в Европе получил недостающее финансирование

Полиция Финляндии, где самое низкое число полицейских в Европе на душу населения, получила от правительства дополнительное финансирование и отказалась от планов сокращения персонала.

«Потребность в переговорах о сокращении в полиции отпала. Полиция получит недостающее дополнительное финансирование», – сообщают в правоохранительных органах страны, передает РИА «Новости».

Всего в Финляндии работают 7,2 тыс. полицейских.

По результатам исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в 2019 году, Финляндия является самой безопасной страной мира – несмотря на самое низкое число полицейских в Европе, которое составляет только 1,3 полицейского на тысячу жителей.

27 сентября был опубликован проект бюджета МВД Финляндии, где ведомству урезали финансирование с текущих 838 млн в этом году до 807,9 млн евро в 2022 году. Ситуация вызвала резонанс в обществе и министр финансов страны Анника Саарикко пообещала найти дополнительное финансирование чтобы избежать сокращения.

Ранее сообщалось, что масштабные учения военно-воздушных сил Финляндии Ruska 21 начнутся в понедельник.