 

Самый небольшой штат полиции в Европе получил недостающее финансирование

04.10.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПолиция Финляндии, где самое низкое число полицейских в Европе на душу населения, получила от правительства дополнительное финансирование и отказалась от планов сокращения персонала.

«Потребность в переговорах о сокращении в полиции отпала. Полиция получит недостающее дополнительное финансирование», – сообщают в  правоохранительных органах страны, передает РИА «Новости».

Всего в Финляндии работают 7,2 тыс. полицейских.

По результатам исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в 2019 году, Финляндия является самой безопасной страной мира – несмотря на самое низкое число полицейских в Европе, которое составляет только 1,3 полицейского на тысячу жителей.

27 сентября был опубликован проект бюджета МВД Финляндии, где ведомству урезали финансирование с текущих 838 млн в этом году до 807,9 млн евро в 2022 году. Ситуация вызвала резонанс в обществе и министр финансов страны Анника Саарикко пообещала найти дополнительное финансирование чтобы избежать сокращения.

Ранее сообщалось, что масштабные учения военно-воздушных сил Финляндии Ruska 21 начнутся в понедельник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / МЧС РФ запустило полезное мобильное приложение

24.08 / Новое время – украинский самолёт, предназначенный для эвакуации, угнали из Кабула в Иран

19.08 / Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

24.07 / ABC News – в США создают ударную группу для борьбы с всплеском вооружённого насилия в крупных городах

04.12 / МИД Турции объяснил задержание российских журналистов в Стамбуле

05.06 / Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

09.09 / Мы хотели узнать, что собаки думают о нашем мире

28.07 / Украина и Польша договорились бороться с «Северным потоком – 2»

18.07 / Литовским гребцам предложили заменить на Олимпиаде россиян

31.05 / Вениславский: Поездка нардепа Шевченко к Лукашенко – приговор самому Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика