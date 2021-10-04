В «школе губернаторов» оценили назначение врио глав Владимирской и Тамбовской областей

Уже 41 выпускник программы кадрового резерва, которую называют «школой губернаторов», в настоящее время занимает должности глав регионов России. Почти половина руководителей субъектов – слушатели программ ВШГУ, рассказал директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО РФ – страна возможностей» Алексей Комиссаров

«Последние пять лет Александр Авдеев был депутатом Госдумы от «Единой России», также в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. Уверен, что такой профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию региона. Александр Авдеев проходил обучение на первом потоке программы кадрового резерва. Мы с коллегами наблюдаем, как знания и навыки, которые участники резерва получают и развивают во время обучения, востребованы на всех уровнях власти», – отметил Комиссаров, его слова приводятся в сообщении, поступившим в газету ВЗГЛЯД.

Также среди выпускников программы кадрового управленческого резерва трое в настоящее время занимают должности министров правительства России, один – Генерального прокурора России. 33 выпускника программы являются заместителями федеральных министров.

«Во время обучения абсолютно все участники работают над кейсами от губернаторов регионов, то есть погружаются лично в проблемы конкретного субъекта и стараются эффективно их решить. Кроме того, связи, которые формируются между участниками, помогают им эффективно решать вопросы на любых должностях», – сказал Комиссаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. Также врио главы Владимирской области стал еще один выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев.

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента РФ в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы кадрового управленческого резерва.