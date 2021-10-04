Знаменитый повар-миллионер, показал фото из прошлого, до того, как он стал богатым и это совсем другой человек

В недавнем Insatagram посте мужчина рассказал о своей жизни до популярности и опубликовал архивные фото, на которых звезду интернета буквально не узнать.

Знаменитым Нусрет стал не только благодаря своим кулинарным талантам. Среди всех мировых шеф-поваров его выделяет специфическая подача мясных блюд.

Мужчина уже открыл множество стейк-хаусов по всему миру, в которых обожают ужинать всевозможные артисты мировой величины.

В это трудно поверить, но Нусрет Гёкче прошел довольно тернистый путь до того, как стал известен. В свое время ему даже пришлось бросить учебу в школе, потому что у родителей не было денег на оплату обучения. Парень был вынужден идти на работу для того, чтобы хоть как-то помочь семье.

В четырнадцать лет он устроился в ресторан помощником повара и постоянно обучался мясному производству.

В двадцать семь молодому человеку удалось открыть свой первый мини стейк-хаус, в котором максимум помещалось восемь человек.

«Я постоянно старался улучшать свои навыки в мясном производстве. Даже тогда, когда мне отказали в обучении на территории США, я не опускал рук и продолжал идти к своей цели. Наверно это мне и помогло стать одним из лучших в своем деле».

Сейчас, звезда интернета является владельцем успешной сети стейк-хаусов, в которых минимальный счет за ужин варьируется от 1700$ до 2000$.