 

Знаменитый повар-миллионер, показал фото из прошлого, до того, как он стал богатым и это совсем другой человек

04.10.2021, 18:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В недавнем Insatagram посте мужчина рассказал о своей жизни до популярности и опубликовал архивные фото, на которых звезду интернета буквально не узнать.

Знаменитым Нусрет стал не только благодаря своим кулинарным талантам. Среди всех мировых шеф-поваров его выделяет специфическая подача мясных блюд.

Мужчина уже открыл множество стейк-хаусов по всему миру, в которых обожают ужинать всевозможные артисты мировой величины.

В это трудно поверить, но Нусрет Гёкче прошел довольно тернистый путь до того, как стал известен. В свое время ему даже пришлось бросить учебу в школе, потому что у родителей не было денег на оплату обучения. Парень был вынужден идти на работу для того, чтобы хоть как-то помочь семье.

В четырнадцать лет он устроился в ресторан помощником повара и постоянно обучался мясному производству.

В двадцать семь молодому человеку удалось открыть свой первый мини стейк-хаус, в котором максимум помещалось восемь человек.

«Я постоянно старался улучшать свои навыки в мясном производстве. Даже тогда, когда мне отказали в обучении на территории США, я не опускал рук и продолжал идти к своей цели. Наверно это мне и помогло стать одним из лучших в своем деле».

Сейчас, звезда интернета является владельцем успешной сети стейк-хаусов, в которых минимальный счет за ужин варьируется от 1700$ до 2000$.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Певица МакSим впервые вышла в свет после тяжелой болезни

11.08 / Мнение: Протесты в Белоруссии – всё будет плохо

27.12 / Мнение: Битва при Чосинском водохранилище

13.08 / Турникеты московского метро будут модернизированы

16.06 / Мнение: Вежливость

08.09 / У помидоров нет семян: что необходимо делать, чтобы сохранить сорт

30.07 / Осознанное потребление: королева Летиция путешествует по Испании в старых нарядах

11.03 / Ученые рассказали, что людей с афантазией сложно напугать страшными историями

25.04 / «Три дня кричал от боли, потом умер»

02.09 / Всегда удачная покупка: трендовые джинсовые куртки осени (новые тенденции и фасоны сезона)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика