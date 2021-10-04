Врач Зайцев предупредил об опасности осенних фотосессий с листвой

Фотосессии, которые традиционно устраиваются осенью в листьях, способны вызывать аллергию и патологии дыхательных путей. Об этом предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

В листве, опавшей с деревьев на землю, постепенно происходит процесс гниения. По данной причине от нее может исходить неприятный запах. Желтые листья нередко выступают в роли распространителя опасных инфекций. Во время фотосессий люди прикладывают листья к лицу и радостно кидают их в воздух. В итоге они летят им на голову, контракт получается очень близким. Перед тем, как устраивать съемку, необходимо проверить, является ли листва сухой. Если она мокрая, то процесс гниения уже начался.

Сухая листва не представляет угрозы здоровью. Та, которая лежит на земле уже давно, зачастую неприятно пахнет. В ней происходит развитие различных грибков. Они вызывают аллергию и проблемы со слизистой носа. Не исключено воспаление аденоидов, развитие синусита или же риносинусита.

Если есть желание сделать фотографию, то лучше выбирать крупные и сухие листья. На них не должно быть никаких потемнений.

Важно помнить, что листва постоянно загрязняется фекалиями животных, поскольку не все хозяева после выгула убирают за ними. Съемки в таких местах могут привести к инфекционным кишечным патологиями, пишет портал Newinform.