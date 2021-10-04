 

Эксперт: Алоэ вера может снижать риск диабета 2 типа и уровень холестерина

04.10.2021, 18:34, Разное
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Старший фармацевт Каролина Гонсалвес рассказала, что алоэ вера снижает глюкозу в крови у людей, болеющих диабетом второго типа. Растение уменьшает и показатели плохого холестерина и триглицеридов.
Диабет 2 типа с самого начала не провоцирует проблемы в организме. Сахар необходим для обеспечения клеток питанием и энергией, но при его высоких показателях появляются различные заболевания, так как повреждаются кровеносные сосуды. Также отмечают и угрожающие для человека осложнения – заболевания сердца.

Людям с диабетом 2 типа лучше всего заблокировать механизмы, вызывающие проблему. Для этого необходимо придерживаться диеты, включив в рацион ряд трав, которые имеют компонентами, влияющие на показатели крови, останавливая негативные процессы. Ученые провели ряд опытов и обнаружили, что алоэ вера помогает понизить уровень глюкозы в крови. Также благодаря растению можно уменьшить показатели уровня плохого холестерина и триглицеридов – веществ, которые увеличивают риски болезней сердца. Участники принимали алоэ вера 4-8 недель и получили низкие результаты отслеживаемых показателей, в сравнении с добровольцами, принимавшими плацебо.

Источник: www.medikforum.ru



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