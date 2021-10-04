Диетолог рассказала о факторах, ослабляющих иммунитет

Зухра Павлова, врач-диетолог, пояснила о факторах, которые ослабляют иммунитет человека. Специалист заявляет, прежде всего, нужно бороться первопричинами, влияющими на организм.

С наступлением осени эксперты постоянно дают советы, которые касаются укрепления иммунитета, что поможет в борьбе с простудными болезнями. Но кроме правильного рациона, активной жизни, витаминов и закаливания, нужно убрать факторы, подрывающие защитные силы организма. На сопротивляемость болезням оказывает влияние даже зуб с кариесом, который человек не запломбировал. Людям важно пролечивать свои хронические заболевания и не допускать обострений. Также стоит обратить внимание на одежду не по погоде, приводящей к частым переохлаждениям.

Нарушение суточных ритмов и поздний сон напрямую влияют на здоровье человека, поэтому нужно приучить себя засыпать до 23.00. Лишний вес тоже поддерживает воспалительные процессы, а это приводит к ослаблению организма. Стресс без возможности реабилитации неблагоприятно воздействует на иммунную систему. Эксперты считают, что устойчивость к стрессовым ситуациям повышается с увеличением мышечной массы, поэтому необходимо заниматься спортом и употреблять белковую пищу. Также исключить из рациона сладости, напитки с газом, жареную пищу, полуфабрикаты и не злоупотреблять спиртными напитками.

Диетолог рекомендует соблюдать режим труда и отдыха, так как при работе без выходных организм не успевает восстанавливаться. Частые перелеты тоже отрицательно сказываются на здоровье людей, а использование лекарств без назначений приводит к нарушениям гормонального фона, подавлению иммунной системы. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то не стоит заниматься самолечением, а лучше всего обратиться к специалисту.

Источник: u-f.ru