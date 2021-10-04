Мнение: Саакашвили отсидит весь срок в Грузии

После победы "Грузинской мечты" на прошедших выборах, власти Грузии явно дали понять, какая судьба ждет Саакашвили.

1. Саакашвили отсидит весь свой срок в Грузии.

2. Саакашвили ни в коем случае не получит помилования за совершенные преступления.

3. Саакашвили не будет передан или экстрадирован на Украину. Грузия не видит в этом смысла.

4. Саакашвили сможет поехать на Украину лишь после того, как отсидит весь назначенный судом срок.

Саакашвили сидя в тюрьме заявляет, что продолжит борьбу и голодовку, а также призвал своих сторонников к сопротивлению.Но как уже говорилось ранее, без уличного сценария, все это выглядит выпуском пара в свисток.

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